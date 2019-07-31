HABER

Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:30 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınakların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren" adı verilen operasyon kapsamında yapılan aramada bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Tokat'ta 'Evlilik Okulu' açıldıTokat'ta 'Evlilik Okulu' açıldı
Şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldıŞehit Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Mustafa anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma patlayıcı terör örgütü pkk Van

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme'de kendini böyle savundu: Bana cinsel organını gösterince kaçtım

'Bana cinsel organını gösterince kaçtım'

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.