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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı - Edremit ilçesindeki metruk binada çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve 38 molotofkokteyli bulundu

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve havai fişekle saldırarak yasa dışı gösteriler yapacakları değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve üst aramasında tabanca, 4 şarjör ve 6 fişek, 20 kuru sıkı tabanca fişeği, 16 havai fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, Edremit ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki metruk binada yaptıkları aramada da amonyum nitrat ve çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ve 38 molotofkokteyli buldu.

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