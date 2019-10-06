HABER

Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişi ile bu kişiyi dağa götürmek isteyen zanlı tutuklandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişi ile bu kişiyi dağa götürmeye çalışan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekiplerince terör örgütünün sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen kişi ile bu kişiyi dağa götürmekle görevlendirilen iş birlikçinin teknik ve fiziki takibe alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş birlikçi ile terör örgütüne katılmak isteyen kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, dijital ve örgütsel malzemeler ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan iş birlikçinin 2 ayda, biri Suriye uyruklu 5 kişinin örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Rize’de hafriyat tepkisiRize’de hafriyat tepkisi
Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar varHalıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PKK terör operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.