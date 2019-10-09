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Van’da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı bölgesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi Küçük Erek Dağı Cehennem Deresi kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca dere yatağına malzeme gömüldüğü duyumunun alındığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı bölgesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışma kapsamında, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahallesi Küçük Erek Dağı Cehennem Deresi kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca dere yatağına malzeme gömüldüğü duyumunun alındığı belirtildi. Bunun üzerine 8 Ekim 2019 günü icra edilen KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Behçet Dalga Operasyonu kapsamında 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet güneş paneli ve PKK/KCK terör örgütüne ait bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

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