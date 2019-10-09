Van'da terör operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Bakraçlı Mahallesi Küçük Erek Dağı Cehennem Deresi kırsalında dere yatağına malzeme gömdüğü bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit Güvenlik Kurucusu Behçet Dalga" adı verilen operasyonda, araç telsizi, el telsizi, güneş paneli ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi.

