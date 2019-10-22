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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 20:25 | Son Güncelleme

Van'da terör operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak/barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Gürpınar ilçesine bağlı Bükeç Mahallesi kırsalı ile Çatak ilçesindeki Aruh Yaylası kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç" adı verilen operasyonda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.

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terör operasyonu Van

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