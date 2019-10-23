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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

Van'da terör operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün sığınak ve barınaklarının tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

"Kıran-Şehit Uzman Çavuş Emrah Ceylan" adı verilen operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi imha edildi.

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Başkale mühimmat terör operasyonu Van Yaşam malzemesi

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