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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 18:54 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Kıran Operasyonu"nda bir sığınakta ele geçirilen jeneratörü, terör örgütü PKK'ya temin edenlerle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla Edremit ilçesinde bir eve operasyon düzenlendiği ve 1 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Evde yapılan aramada, jeneratörün çalıştırılmasında kullanılan 138 litre kaçak benzin, cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve 6 CD ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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terör operasyonu Van

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