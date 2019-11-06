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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 21:16 | Son Güncelleme

Başkale ilçesindeki operasyonda teröristlerce tüplere tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Esenyamaç Mahallesi Sualtı mezrası kırsalında "Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerce 2'si el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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terör operasyonu Van

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