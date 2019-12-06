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Van’da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi’nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik 8 ayrı adreste cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 6 Aralık 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Er Bülent İlhan operasyonu başlatılmıştır.

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Topsakal Mahallesi’nde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik 8 ayrı adreste cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla 6 Aralık 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Er Bülent İlhan operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon esnasında, PKK/KCK terör örgütü üyesi iken, İran ülkesinde 2011 yılında etkisiz hale getirilen 1 BTÖ mensubuna ait üzerinde terör örgütünü simgeleyen mezar taşı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilerek, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla mezar taşı yıkılmış olup, bahse konu mezar taşını yaptıran 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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