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Van’da terör operasyonu

24.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonda 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da terör operasyonu

Van’da PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonda 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17-23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 3, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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