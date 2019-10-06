Van'da terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 1 kişi ile bu kişiyi kırsala götürecek olan 1 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 1 kişinin, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bu kişi ile onu kırsala götürecek terör örgütü işbirlikçisi kişiyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, 2 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Terör örgütü işbirlikçisinin son 2 ayda biri Suriye uyruklu toplam 5 kişiyi, örgütün dağ kadrosuna kazandırdığı belirtilirken, şüphelilerin yapılan üst ve ev aramalarında dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

