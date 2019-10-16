HABER

Van'da terör operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

VAN'da, PKK ve KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 4 tutuklama

VAN, (DHA)- VAN'da, PKK ve KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçi gözaltına alındı. 4 işbirlikçi tutuklanırken, suça sürüklenen 2 çocuk ise ailelerine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 2 çocuk ve bu çocukların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 4 işbirlikçiye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Takip sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki songularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 4 işbirlikçinin tutuklanmasına karar verilirken, suça sürüklenen 2 çocuk ise adli kontrol şartı uygulanarak ailelerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
77’si çocuk 162 düzensiz göçmen ölümü göze alarak çıktıkları yolculukta yakalandı77’si çocuk 162 düzensiz göçmen ölümü göze alarak çıktıkları yolculukta yakalandı
Havadan tespit edilen 105 göçmen yakalandıHavadan tespit edilen 105 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.