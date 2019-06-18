Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Van’da polis ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Haziran’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 2, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 3 kişi olmak üzere toplam 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



