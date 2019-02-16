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Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 00:43 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK’ya yönelik 3 gün devam eden operasyonları sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK/KCK’ya yönelik 3 gün devam eden operasyonları sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Bu çalışmalar kapsamında;13-14-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümü bahane ederek mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; toplam 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, işyeri ve üst aramalarında; 2 adet kurusıkı tabanca, havai fişek, maskeler, eldivenler, başörtüler, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı
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