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Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat günü Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli ve 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat günü Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli ve 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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