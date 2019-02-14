Van’da terör operasyonu: 7 gözaltı

Van’ın Çaldıran ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Şubat günü Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli ve 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



PARTNER Ünlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı