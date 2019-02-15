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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

VAN'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığında olanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

VAN, (DHA) - VAN'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığında olanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıldönümünü bahane ederek mahalle ve sokak eylemleri hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 8 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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