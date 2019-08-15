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Van'da terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

VAN'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

VAN, (DHA) - VAN'da, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP ve havai fişek ile saldırıda bulunmak için hazırlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlara 8 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde; Alman marka makaralı tabanca, 4 şarjör, 6 fişek, 20 kurusıkı fişeği, tek kutu 16'lı havai fişek, dijital materyal, 38 molotof kokteyli ve amonyum nitrat ele geçirildi.

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