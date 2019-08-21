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Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.  Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

VAN, (DHA) - VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

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