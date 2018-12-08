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Van'da terör operasyonuna 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Edremit ilçe Belediyesi'nde 2015 yılında yapılan bir ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirin PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edilince operasyon düzenlendi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş'ta 2 gün önce yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

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