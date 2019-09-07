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Van’da terör operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 00:39 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü milis işbirlikçilerine yönelik 6 Eylül 2019 tarihinde Çatak ilçe merkezinde 3 ayrı adreste arama yapıldı.

Van’ın Çatak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü milis işbirlikçilerine yönelik 6 Eylül 2019 tarihinde Çatak ilçe merkezinde 3 ayrı adreste arama yapıldı. İcra edilen adli arama sonucunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan şüphelilerden 3’de tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi" denildi.

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