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Van'da terör operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Van'da terör operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 gün önce eş zamanlı 20 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda terör örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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