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Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 20:36 | Son Güncelleme

Van'da terör operasyonunda kırsal alanda 2 ton amonyum nitrat bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda amonyum nitrat, akaryakıt, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve barınaklarının tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ilçenin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu"unda 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, bin litre benzin, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
amonyum nitrat terör operasyonu Van

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