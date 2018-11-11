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Van'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, doçka  ve kalaşnikof mühimmatı ile motosiklet aküsü ele geçirildi.

Van'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ve İpekyolu ilçelerinde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, doçka ve kalaşnikof mühimmatı ile motosiklet aküsü ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Körüklü Vadisi bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Er Musa Ceylan' operasyonu düzenledi. Arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyonlarda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü, 1 kullanmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 tüp, 5 litre mazot, 200 metre kablo, 1 matkap, 4 büyük pil, 1 doçka mühimmatı, 1 ayakkabı, 1 tişört, 2 tencere, 2 tabak, 1 tepsi, 1 elek, 2 jelikan, 2 şarj aleti, 1 tahra, 1 şemsiye ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin güvenlik korucu timi ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Bakraçlı Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda ise toprağa gömülü, 2 tüp, 1 motosiklet aküsü, 2 AK-47 Piyade tüfeği fişeği, 1 şarjör ele geçirildi. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Van'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiVan'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiVan'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildiVan'da terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

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