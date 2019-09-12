HABER

Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonunda tespit edilen 3 sığınakta mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonunda tespit edilen 3 sığınakta mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler sığınakla birlikte edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi'nin Tüzek ile Cepken Mahallesi'nin Yaya Mezraları kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların imhasına yönelik 'Kıran -Şehit Güvenlik Köy Korucusu Talat Şeylan 2019-177' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'ya ait 3 doğal sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, mühimmat, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sığınaklarla birlikte imha edildi.

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
Kırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 ağır yaralıKırmızı ışıkta geçen TIR ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 ağır yaralı
Çorum’da kan donduran olayÇorum’da kan donduran olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.