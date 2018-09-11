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Van'da terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el bombası, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el bombası, roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Olay Yeri ve Bomba İmha İnceleme Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Süphan Mahallesi, Halilbey 1'nci Sokak'taki bir konteynerin çevresinde ve altında arama yaptı. Aramalarda 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 1 şarjör, 1 şahin gözü ve 285 mermi ele geçirildi.

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