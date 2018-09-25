Van'da terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak İlçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait araziye gömülü mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çatak'ın Yukarınarlıca Mahallesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında yapılan arazi arama taramasında yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi. Toprağa gömülü olarak 245 Kalaşnikof mermisi, 7 Kalaşnikof şarjörü, 1 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 el bombası, 1 el telsizi, 2 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 1 piknik tüpü, 3 çift ayakkabı bulundu.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
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