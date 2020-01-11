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  4. Van’da terör örgütüne üye olan 1 kişi tutuklandı

Van’da terör örgütüne üye olan 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 10 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’nde yapılan faaliyette PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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