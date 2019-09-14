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Van'da 'Teröre Lanet' yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Van'da düzenlenen  'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.  Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 kişi  şehit olmuş, 9 kişi ise yaralanmıştı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin şehit olduğu saldırı, Van'da düzenlenen 'Teröre Lanet' yürüyüşüyle kınandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 kişi şehit olmuş, 9 kişi ise yaralanmıştı. Terör saldırısını lanetlemek için tüm yurtta olduğu gibi Van'da da 'Teröre Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Sivil Dayanışma İnsiyatifi'nce (SDİ) organize edilen yürüyüş, saat 12.00'de Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Kurtuluş Parkı'nda başladı. Yürüyüşe AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve halk katıldı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar Teröre lanet kardeşliğe davet, Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra Sıhke Caddesi üzerinde bulunan Hazreti Ömer Camii önünde toplandı. Program, okunan duaların ardından SDİ Van dönem sözcüsü Ali Uca tarafından yapılan basın açıklamasıyla son buldu.

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