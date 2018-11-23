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Van'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 barınak tespit edildi.

Van'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 barınak tespit edildi. Barınaklarda yapılan aramalarda patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Esenyamaç mahallesi kırsalına 'Şehit Uzman Jandarma 1. Kademeli Çavuş Kerem Aydın Operasyonu" düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki barınak tespit edildi. Barınaklarda yapılan aramalarda ise 11 tüp, 1 güneş paneli, 2 akü, 2 uyku tulumu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 battaniye, 50 metre kablo ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Barınakların imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Van'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildiVan'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildiVan'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildiVan'da teröristlere ait 2 barınak tespit edildi

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