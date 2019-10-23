HABER

Van'da teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale İlçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla dün Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına 'Kıran -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş.Emrah Ceylan' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. EYP ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıMinibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim ettiOtobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.