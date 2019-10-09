Van'da teröristlere ait malzeme ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, araç ve el telsizi ile güneş paneli ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Bakrakçı Mahallesi Küçük Erek Dağı'nın Cehennem Deresi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Behçet Dalga' operasyonu düzenledi. Bölgede yapılan arama- tarama faaliyetlerinde dere yatağına gömülü 1 araç telsizi, 1 el telsizi, 1 güneş paneli ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

