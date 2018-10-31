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Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit İlçesine bağlı Kurubaş Mahallesi Gölardı yolu üzerinde PKK/KCK terör örgütünün eylemlerde kullanmak üzere silah, mühimmat ve el bombaları sakladığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, karayolunda yapılan arama-tarama faaliyetinde bir menfezin altında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 şarjör ve 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki terörle mücadele faaliyetleri sürüyor.

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