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Van’da tespit edilen patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çatak ilçesinde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında, 29 Mayıs günü Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi.

Van’da tespit edilen patlayıcı imha edildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çatak ilçesinde tespit edilen 2 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında, 29 Mayıs günü Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu’nun icra edildiği belirtildi. Operasyonda, araziye gizlenmiş vaziyette 2 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Van’da tespit edilen patlayıcı imha edildi

Van’da tespit edilen patlayıcı imha edildi

Van’da tespit edilen patlayıcı imha edildi

Van’da tespit edilen patlayıcı imha edildi

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