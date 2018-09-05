Van'da tır ile ambulans çarpıştı: 4 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde tır ile ambulansın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Van-Erciş karayolunun 60. kilometresinde hasta taşıyan Durmuş Çalık (27) idaresindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 CJJ 77 plakalı tır çarpıştı.

Kazada, sürücü Çalık ile hasta Kamile Kaya (62), hasta yakını Tahsin Kaya (30) ve sağlık personeli Sözbiran Karagöz (20) yaralandı.

Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı.

