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Van’da tombala operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

Van’da tombala oynatıldığı tespit edilen iki iş yerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tombala oynatan 17 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynadıkları belirlenen 93 kişiye 29 bin 760 TL idari para cezası ile bir iş yerine de 20 bin lira idari para cezası kesildi.Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kumar/tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi ve Ramazan ayının gelişi ile birlikte huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla ülkemiz genelinde 11 Mayıs 2019 günü 22.00-01.00 saatleri arasında ’Kumar ve Tombala Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Van’da tombala oynatıldığı tespit edilen iki iş yerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tombala oynatan 17 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynadıkları belirlenen 93 kişiye 29 bin 760 TL idari para cezası ile bir iş yerine de 20 bin lira idari para cezası kesildi.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kumar/tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi ve Ramazan ayının gelişi ile birlikte huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla ülkemiz genelinde 11 Mayıs 2019 günü 22.00-01.00 saatleri arasında ’Kumar ve Tombala Uygulaması’ gerçekleştirildi. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için suç işleme amacındakilerin caydırılması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen uygulamaya, ilimizde 25 personel ve 8 ekip ile birlikte Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı’nın 2, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 4 ekibi katıldı. Uygulama neticesinde; 2 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenmiş, 2 adet tombala makinesi ele geçirilirken, 360 TL paraya el konuldu. Tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynatan 17 kişiye adli işlem yapılmış, kumar oyununu oynayan 93 kişiye Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesine göre 29 bin 760 TL idari para cezası uygulandı. 2 umuma açık istirahat ve eğlence yeri Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlileri tarafından mühürlenmiş, 1 umuma açık istirahat ve eğlence yerine Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görevlileri tarafından 20 bin TL idari para cezası uygulandı" denildi.

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