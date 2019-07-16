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Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Van’da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu yakılarak imha edildi.Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında TCK’nın 54/4, CMK’nın 256 ve 259’uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3’üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi.

Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

Van’da güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu yakılarak imha edildi.
Yetkili ve görevli mahkemelerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında TCK’nın 54/4, CMK’nın 256 ve 259’uncu maddeleri ile 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun"un 20/3’üncü maddeleri uyarınca müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, Van Adalet Sarayındaki adli emanet bürosundan bir kamyon ve bir kamyonete yüklendi. Geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilen 4 ton 828 kilo 11,9 gram uyuşturucu, bin 200 derece ısıya sahip kazanlara atılarak yakıldı.

Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

Van’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

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