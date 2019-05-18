Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Van Valiliğinden, il genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 10 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasada ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs 2019'dan geçerli 28 Mayıs 2019 tarihi de dahil 10 gün süreyle Van coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

