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Van'da toprağa gömülü 39 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın Saray ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesine gömülü 39 kilo eroin ele geçirildi.

VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın Saray ilçesinde düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesine gömülü 39 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Van'ın Saray ilçesi Sırımlı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, dedektör köpek 'Cesur'un yardımıyla yaptığı aramalarda, bahçeye gömülü 148 pakette 39 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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