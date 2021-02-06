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Van’da "torbacı" operasyonu: 11 gözaltı

06.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Van polisi tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 43,69 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Van polisi tarafından ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 43,69 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli şahısların üst ve ikamet aramalarında, 25 beste halinde toplam 43,69 gram uyuşturucu madde ile besteleme yapmak için kullanıldığı değerlendirilen 4 parça kağıt, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen bir adet kaşık ve 620 TL para ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli şahıs hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçlarından işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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