YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ operasyonu

20.01.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 32,59 gram metamfetamin, 13,8 gram esrar, 4,4 gram eroin ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 24 şahsa
‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuşba Belediyesinden “Her Makama Bir Tanıdık İsim” haberiyle ilgili açıklamaTuşba Belediyesinden “Her Makama Bir Tanıdık İsim” haberiyle ilgili açıklama
Şırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecekŞırnak'ta atıl alanlar ve vatandaş arazisi fıstık bahçelerine dönüştürülecek
Niğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldıNiğde son 80 günde 28 milimetre yağış aldı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 20 Ocak Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:22
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:41

Van Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Cuma

Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Doğa Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Büşra Eczanesi
Tusba
Çiçek Eczanesi
Ercis
Tekbir Eczanesi
Ercis
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.