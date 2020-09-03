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Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 1 tutuklama

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan L.T. ve Ö.S.’nin durumlarından şüphelenilmesi üzerine üst aramaları yapıldı. Yapılan aramada 8 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde, 46 adet sentetik ecza ve 515 TL para ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden Ö.S. cumhuriyet savcılığından serbest, L.T. ise tutuklanmıştır” denildi.

Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 1 tutuklama

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