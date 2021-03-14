HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Van’da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

14.03.2021 10:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van’da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı yakalamada şüpheli şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında 12 beste halinde toplam 12,66 gram eroin maddesi, 4 beste halinde toplam 1,23 gram metamfetamin maddesi, 0,28 gram afyon sakızı maddesi, 1 fişek diye tabir edilen eroin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ve 435 TL nakit para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili uyuşturucu alıp sattığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan’ işlem yapılmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.D. ve H.P. tutuklanmıştır” denildi.

Van’da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
14 Mart 2021 son depremler listesi14 Mart 2021 son depremler listesi
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Cansız bedeni tam 15 gün boyunca beklemiş! Korkunç olay

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

Porno yıldızıyla klip çekti! Tüm ülkeyi ayaklandırdı

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye’deki huzurevlerine övgü

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye'ye övgü

Son Dakika: Ünlü yazar Erol Toy hayatını kaybetti! Erol Toy kimdir?

Ünlü yazar hayatını kaybetti

Amasra'da 103 kişi ishal ve mide bulantısıyla hastaneye başvurdu

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Kısıtlamayı ihlal edip alkollü araç kullandı: Niye beni çeviriyorsunuz?

Kısıtlamayı ihlal edip polise yakalandı: Niye beni çeviriyorsunuz?

THY'den yolculara form uyarısı

THY'den yolculara önemli uyarı

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

14 Mart 2021 son depremler listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.