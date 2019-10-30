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Van’da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

Van’da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi’nde meydana geldi.

Van’da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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