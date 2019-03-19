Van'da tren raylarında 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeki Van-Tebriz Demiryolu'nda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tren rayları çevresinde arama yaptı. Aramada, 4 çuval içerisinde 83 paket halinde, 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

