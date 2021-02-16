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  4. Van’da tutuklu 4 gazeteciye "örgüt üyeliği" suçlaması

Van’da tutuklu 4 gazeteciye "örgüt üyeliği" suçlaması

16.02.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Van'da iki köylünün helikopterden atıldıkları iddiasını haberleştirdikten sonra, 9 Ekim’de tutuklanan 4 gazeteci hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Van'da iki köylünün helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirdikten sonra 9 Ekim’de tutuklanan Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abı, gazeteci Nazan Sala ile tutuksuz yargılanan Mezopotamya Ajansı Muhabiri Zeynep Durgut hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltilen gazetecilerin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Spor, magazinsel ve doğa olayları haberleri yapmıyorlar"

14 sayfalık iddianamede, PKK ve KCK’nın kuruluşu ve amaçlarını ayrıntılı olarak anlatan savcı, tutuklu gazetecilerin KCK sözleşmesinde geçen Basın Komitesi’ne bağlı kuruluşlarda çalıştıklarını iddia etti. İddianamede yer alan İstihbarat Şube Müdürlüğü raporunda, Mezopotamya Ajansı, Sterk TV, Jinnews ve Yeni Yaşam gazetesinin, PKK’nın Basın Komitesine bağlı hiyerarşik yapıda bulundukları, çalışanların da komitenin talimatları ile hareket ettikleri iddiasına yer verildi. Raporda, bu yayın organlarının, PKK eylemlerini desteklemeye, halkı galeyana getirmeye, devlet aleyhinde algı oluşturma, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya, devlet büyüklerini ve kurumlarını aşağılamaya yönelik provakatif içerikli yayınlar yaptıkları yönünde istihbari bilgiler alındığına dikkat çekildi.

İddianamede, bu yayın organlarında çok sayıda PKK/KCK propagandası içeren, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, devletin ve kurumlarının aleyhine haberler yapıldığını belirten savcı, normal şekilde spor, magazinsel veya doğa olaylarının haberleştirilmediğini kaydetti.

"Şüpheli kendini gazeteci olarak tanıttı"

İddianamede gazetecilerin evlerine yapılan operasyonda ele geçirilen materyallere de yer verildi. Gazeteci Adnan Bilen'in dijital materyallerinde Abdullah Öcalan ve PKK flamasının bulunduğunu ifade eden savcı, ajandasında ise bir suç unsuruna rastlanmadığını kaydetti. İddianamede, Bilen’in teknik takibe takılan konuşmalarında, haber yapmak için görüşme gerçekleştirirken kendini Mezopotamya Haber Ajansı’nda gazeteci olarak tanıttığının tespit edildiği de yer aldı.

DW/FB,TY

© Deutsche Welle

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