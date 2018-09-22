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Van'da 'Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler' konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 00:06 | Son Güncelleme

VAN'da, Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında Van Kalesi'nin eteklerinde 20 dilde konser düzenlendi.

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da, Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında Van Kalesi'nin eteklerinde 20 dilde konser düzenlendi. 25 kişilik 'Koro Anka'nın birçok dilde seslendirdiği şarkılar katılımcılardan büyük alkış aldı. İpekyolu ilçesinde bulunan Van Kalesi eteklerinde verilen Koro Anka konserini yüzlerce kişi izledi. Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında düzenlenen konsere Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ve çok sayıda davetli katıldı. 25 kişilik koro Kürtçe, Kürtçe'nin lehçeleri Zazaki, Sorani, Türkçe, Arapça, Azerice, İbranice, Lazca, Ermenice, Süryanice, Çerkezce, Beloci, Kelhori, Şimali, Cinobi, Afganca, Gürcüce, Lehçe, Rusça ve Farsça olarak seslendirdiği şarkılar katılımcılardan büyük alkış aldı. Gece geç saatlere kadar süren konserde konuşan AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Davetlilerin bazen halaylara bazen de şarkılara eşlik etmesiyle devam eden konser büyük beğeni topladı.

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