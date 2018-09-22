Van'da 'Urartu'dan Avrupa'ya Melodiler' konseri

Orhan AŞAN-Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da, Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında Van Kalesi'nin eteklerinde 20 dilde konser düzenlendi. 25 kişilik 'Koro Anka'nın birçok dilde seslendirdiği şarkılar katılımcılardan büyük alkış aldı. İpekyolu ilçesinde bulunan Van Kalesi eteklerinde verilen Koro Anka konserini yüzlerce kişi izledi. Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında düzenlenen konsere Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ve çok sayıda davetli katıldı. 25 kişilik koro Kürtçe, Kürtçe'nin lehçeleri Zazaki, Sorani, Türkçe, Arapça, Azerice, İbranice, Lazca, Ermenice, Süryanice, Çerkezce, Beloci, Kelhori, Şimali, Cinobi, Afganca, Gürcüce, Lehçe, Rusça ve Farsça olarak seslendirdiği şarkılar katılımcılardan büyük alkış aldı. Gece geç saatlere kadar süren konserde konuşan AB Van Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç, 2018 Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Davetlilerin bazen halaylara bazen de şarkılara eşlik etmesiyle devam eden konser büyük beğeni topladı.
Muğla'da müşterilerinin adına kredi çekerek 2 milyon 600 bin TL vurgun yapan çalışan kayıplara karıştı!
İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış tarihi değişti!
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum