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Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu

VAN,(DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, 103 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi Van Merkez ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gevaş ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp ilçesinde ise 4 bin 999 paket olmak üzere toplam 21 bin 949 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van’ın Saray, Tuşba, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde ise 92 Afganistan 10 Bangladeş 1 Suriye uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.

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