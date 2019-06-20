Van’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda İranlı şahsa ait 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ile 248 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya ilerleyen İran uyruklu I.M.’nin durumundan şüphelendikleri belirtildi. Şahsın yapılan üst aramasında; elinde bulunan poşet içerisinde 2 adet 1,5 ve 1 adet 0,5 litrelik su şişeleri içerisinde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ile konakladığı otel odasında bulunan el çantası içerisinde de 248 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan I.M. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



