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Van'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

VAN merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen, eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen, eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı, 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van'da 5 Eylül'de 167 kilo 524 gram eroin ele geçirildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturcu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 26 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve Bursa'daki 30 adreste yapılan aramada 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 Eylül'deki uyuşturucu operasyonunda eroin ile birlikte çeşitli adreslere yapılan aramalarda ayrıca 1 kalaşnikof, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı da ele geçirilmişti.

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